Ottima partenza per l’Airole FC nel campionato 2019-20 della Serie C di calcio a 5. Nella prima giornata disputata a San Lorenzo al Mare sul terreno del Riva Ligure i biancoverdi si sono infatti imposti per 4-1 al termine di una gara accesa in cui il numeroso pubblico locale ha dato il proprio caloroso benvenuto nel futsal alla squadra di casa.

Senza storia la prima frazione con il team della Val Roja avanti 3-0 in virtù delle marcature di Biancheri, Gullace e Trama. Veemente reazione del Riva Ligure ad inizio ripresa con il gol dell’1-3 che rianimava il pubblico pronto a spingere i beniamini di casa verso un vero e proprio assedio che costringeva Rositano ad una serie di interventi prodigiosi. Arrivava però da Grillo la rete del 4-1 che permetteva così all’Airole di respirare e gestire la partita nei minuti finali.

Tre punti preziosi quindi per le viverne biancoverdi che saranno ora chiamate dal primo impegno interno stagionale in campionato venerdì al PalaRoja contro il Toirano.