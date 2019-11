Al largo di Sanremo lo yacht Beatris, battente bandiera portoghese, ha iniziato a imbarcare acqua e ha dovuto eseguire un ormeggio di emergenza a Portosole. L’avaria potrebbe essere stata causata dalle pessime condizioni del mare. Lo yacht era partito dalla Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare, ed era in navigazione davanti a Sanremo quando ha iniziato a imbarcare acqua da una falla. Guardia costiera e vigili del fuoco sono subito intervenuti per soccorrere il capitano e i membri dell’equipaggio.

Lo yacht era partito dalla Marina degli Aregai, a Santo Stefano al Mare, ed era in navigazione davanti a Sanremo quando ha iniziato a imbarcare acqua