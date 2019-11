A Sanremo, a causa del forte vento che sta interessando il territorio comunale, e viste anche le previsioni dei venti per le prossime ore, il dirigente comunale ai Lavori Pubblici, Ingegner Burastero a tutela della sicurezza pubblica e a scopo cautelare ha disposto la chiusura dei parchi cittadini e dei cimiteri di Valle Armea e Monumentale Foce. Il provvedimento resterà in vigore fino al cessare delle condizioni di criticità legate al forte vento.

