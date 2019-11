A Sanremo 60 persone, una quarantina di famiglie, sono isolate in zona San Pietro, dove un tratto di strada Valloni è stato cancellato da uno smottamento. In giornata è stato possibile ripristinare solo un passaggio pedonale e un tubo dell’Amaie per garantire il rifornimento d’acqua potabile. Stamani si tiene un sopralluogo tecnico del Comune per capire come sarà possibile liberare chi vive in quella zona. A Sanremo smottamenti si sono verificati anche nella zona della Villetta e in via Duca d’Aosta, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

