Il Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, a conclusione della sua requisitoria nel processo “Breakfast” a carico dell’attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha chiesto una condanna a quattro anni e mezzo di reclusione. Scajola è accusato di procurata inosservanza della pena in favore dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena, latitante a Dubai. Undici anni e mezzo sono stati chiesti per Chiara Rizzo, moglie di Matacena.

