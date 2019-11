Il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo nella requisitoria del processo “Breakfast” in cui è imputato l’ex Ministro Claudio Scajola, attuale sindaco di Imperia, ha chiesto di escludere l’aggravante mafiosa. Oggi si conclude la requisitoria del pm Lombardo con la formulazione della richieste al Tribunale. Insieme a Scajola sono imputati, con l’accusa di procurata inosservanza della pena in favore dell’ex parlamentare di Forza Italia Amedeo Matacena – latitante a Dubai e condannato a 3 anni per concorso esterno in associazione mafiosa – Chiara Rizzo, Maria Grazia Fiordelisi e Martino Politi.

