A Imperia nel pomeriggio, a causa del forte vento, è crollata la copertura dell’impalcatura installata intorno al teatro Cavour di via Cascione, da mesi oggetto di ristrutturazione. Il crollo non ha causato feriti. Il 118 ha assistito e accompagnato in ospedale una donna in stato di choc che ha assistito alla scena. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno poi rimosso i detriti

