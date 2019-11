Nel prossimo fine settimana si svolgeranno due gare. Sabato 9 Novembre si giocherà la The Mall Sanremo Golf Cup, una 18 buche stableford tre categorie e Domenica 10 Novembre si terrà il Memorial Carrera, una 18 buche stableford tre categorie.

Venerdì 1 Novembre e Sabato 2 Novembre al Golf degli Ulivi di Sanremo, si sono giocate due gare della Nobruxo con formula 18 buche medal per la prima categoria e 18 buche stableford per la seconda categoria e la terza categoria.

