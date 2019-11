A causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando anche la provincia di Imperia il Sindaco del Comune di Taggia Mario Conio, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 117 del 4 novembre 2019, a tutela della pubblica incolumità. Il provvedimento prevede la chiusura delle aree di seguito specificate a partire dalle 14 di oggi lunedì 4 novembre fino alle 9 di domani, martedì 5 novembre (fatta salva l’adozione di ulteriori misure connesse alle necessità): Via Ottimo Anfossi, Lungo Argentina, Villa Boselli, Via Blengino, Via Magellano, Viale delle Palme, Parco Giochi Viale delle Palme e Parco Giochi di Taggia, Giardini angolo Via Lido – Lungomare, Darsena e area manifestazioni annessa.

