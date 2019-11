Una pioggia battente, un meteo a dir poco ostile, un confronto sentito, due squadre che danno il massimo. La partita tra Ospedaletti e Sanremese, valida per il campionato degli Allievi Regionali classe 2004, è stato un esempio di sport, anche per i ‘grandi’.

Nonostante una giornata difficile con la pioggia che non ha dato tregua ai 22 in campo, le due formazioni si sono affrontate senza mai mollare, come dev’essere nello spirito della giusta competizione agonistica. Alla fine ne è uscito un 1-1 che nulla ha tolto al merito di entrambe le squadre che, come recita il tabellino, si sono divise la posta in palio giocando al meglio un tempo per parte.

“Oggi è stata una vera giornata di sport, ho visto una partita meravigliosa tra noi e la Sanremese, un derby con i ragazzi che hanno giocato una magnifica partita – ha commentato il presidente dell’Ospedaletti Luca Barbagallo – ci siamo divisi la posta in palio, un tempo abbiamo giocato meglio noi, l’altro hanno meritato di più loro. I ragazzi ci hanno dato una grandissima lezione di comportamento e di calcio. Ho fatto i complimenti anche al loro mister perché partite così conciliano con il calcio”.

Ospedaletti – Sanremese 1-1

Marcatori: Marrocu, Lodovici



Ospedaletti: 1 Ricci, 2 Maglio, 3 Bossi, 4 Valcelli, 5 Pistone, 6 Biffi, 7 Ceriolo, 8 Ramella, 9 Marrocu, 10 De Febis, 11 Manno

A disposizione: 12 Bohli, 13 Bonaccorso, 14 Zoccali, 15 Dito, 16 Affane, 17 Alasia, 18 Galant

Allenatore: Marco Pinton

Sanremese: 1 Gallo, 2 Malfatto, 3 Peitler, 4 Panaino, 5 Castelli, 6 Urgnani, 7 Moglan, 14 Vitale, 9 Elettore, 10 Coccoluto, 11 Lodovici

A disposizione: 12 Ventura, 13 Lucia, 8 Fazzini, 15 Fanin, 16 Bruno, 17 Bobolin, 18 Martini, 19 Pastorello

Allenatore: Simone Bregliano