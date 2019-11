La squadra Eccellenza femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, piega di nuovo l’Alassio.

Dopo il grande debutto casalingo di domenica scorsa, ieri le biancorosse, allenate da Ivan Busacca coadiuvato da Roberto Cianci e Francesco Cardinale, hanno affrontato ancora l’Alassio, portando a casa una grande vittoria. La partita, valida per la Coppa Italia femminile Eccellenza, si è infatti conclusa sul 2-0 grazie ai gol di Ilenia Lecce e Francesca Khelif.

Il 6 novembre le ragazze scenderanno nuovamente in campo per recuperare alle 21 la partita con il Vado, che era stata rinviata a causa dell’allerta meteo.

