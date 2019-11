Prosegue, sulle piste del Bowling di Diano, il ciclo di tornei della stagione 2019/2020. Nella serata di oggi, lunedì 4 novembre, è in programma il “Trofeo Tagli & Dettagli Jeanina Stylist”, terza tappa del Circuito d’Autunno, competizione amatoriale aperta a uomini e donne di età superiore ai 16 anni (handicap in base allo storico personale e bonus per gli esordienti).

In vetta alla classifica, a tre gare dalla fine della fase di qualificazione, c’è il veterano Giuseppe Ippolito, vincitore due settimane fa del Trofeo Alfa Cosmetics.

Ritrovo a partire dalle ore 20.45 (iscrizioni sul posto), inizio torneo alle 21.15, al termine dei tiri di riscaldamento. Quota di partecipazione: 10 euro (3 partite).

Annunciati oltre 25 partecipanti, in arrivo da località tra Sanremo e Albenga, entroterra incluso.

Il salone Tagli & Dettagli, di Diano Marina (piazza Andrea Doria), è partner da diversi anni del Bowling di Diano per quanto riguarda il concorso estivo di Miss Bowling DonnaOro, contest che nello scorso mese di agosto ha mandato in scena la sua nona edizione.

I prossimi appuntamenti del Circuito d’Autunno di bowling sono fissati per lunedì 18 novembre (Treofeo Maresport) e per lunedì 2 dicembre con la Caffè il Chicco Cup.

La finale del Circuito d’Autunno avrà luogo lunedì 16 dicembre, tradizionale serata prenatalizia, in occasione della quale sarà assegnato anche il Memorial Mario Damonte.

Per info visitate il sito www.bowlingdiano.it o la pagina Facebook Bowling Diano.

