La Sanremese ha pareggiato per 1-1 con il Ghivizzano al “Comunale” di Sanremo nella decima di andata del girone A di serie D. Il gol del vantaggio biancoazzurro è stato realizzato da Scalzi (al quarto centro stagionale) al 32′ del primo tempo con un pregevole azione personale. Negli ultimi 11 minuti della ripresa la Sanremese ha giocato in 10 per l’espulsione di Gagliardini per un fallo a centrocampo. E al 42′ della ripresa Lucatti, bomber del girone, ha pareggiato i conti. Ora la Sanremese è quinta in classifica con 16 punti a due lunghezze dalle nuove battistrada Casale, Caronnese e Real Forte Querceta. Domenica 10 terzo match consecutivo al “Comunale” contro il Ligorna.