Sanremese in vantaggio per 1-0 alla fine del primo tempo del match casalingo con i lucchesi del Ghivizzano. Per ora decide una rete segnata da Scalzi al 32′ al culmine di un assolo personale. Quarto gol in campionato per il trequartista biancoazzurro. La Sanremese al momento è prima in classifica alla pari di Casale, Real Forte Querceta e Caronnese a quota 18 punti.

Correlati