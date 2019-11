Piove intensamente sulla nostra provincia dalle 3 e 30 circa di questa notte. Al momento sono segnalati degli allagamenti a Taggia dove il sindaco Mario Conio sta seguendo la situazione con la Protezione Civile gia dai primi istanti.. In Costa Azzurra è segnalata una frana sulla strada statale per raggiungere il Principato di Monaco

