L’assessore Mabel Riolfo della Lega, con il sostegno di tutta la Giunta, risponde all’articolo del PD Ventimigliese di condanna nei confronti del Comune di Ventimiglia per l’adesione al Forum Ligure delle Associazioni familiari, citando l’art. 29 della Costituzione:”La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio”. Pertanto il Comune di Ventimiglia non ha fatto altro che ribadire l’importanza della famiglia all’interno del nostro ordinamento riconoscendone il ruolo sociale ed economico, senza nulla togliere a famiglie di tipo diverso, che siano di fatto, allargate, momogenitoriali o omosessuali. Impedire l’espressione dell’impegno comunale a favore della famiglia, come richiesto dal PD, non solo appare antidemocratico ma altresì contrario ai principi costituzionali.Lo stesso Presidente nazionale di Diritti e Libertà, Davide Betti Balducci, in un un post pubblico su Facebook intitolato “Messaggio per il PD di Ventimiglia”, ha espressamente dichiarato il proprio sostegno all’amministrazione comunale ed in particolare al sindaco Scullino sottolineando che quanto sostenuto dal PD nel suo comunicato costituisce una discriminazione a chi la pensa in modo diverso, specificando che “la comunità gay non ha dichiarato guerra alla famiglia tradizionale, anzi la rispetta”. Pertanto trattasi solo di sterile polemica. Forse il PD invece di prendersela con il Comune dovrebbe prima cambiare i principi costituzionali della nostra Repubblica attraverso una battaglia in Parlamento, se ci riesce.