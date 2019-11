I Carabinieri di Taggia stanno indagando per individuare i responsabili di una decina di colpi su auto in via San Francesco. La notte precedente i ladri avevano preso di mira le auto a Pompeiana e la notte prima ancora due bar a Taggia. Dalle auto, dopo la rottura dei finestrini, sono stati rubati soldi, capi di abbigliamento e caricabatterie. Secondo testimoni i ladri avrebbero agito usando degli scooter, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

