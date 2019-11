Sabato 26 e domenica 27 Ottobre sono scese in campo tutte le categorie degli atleti più giovani del Sanremo Rugby: under 6, under 8 e l’under 10, impegnata a Cogoleto. La categoria under 12 ha giocato a Savona mentre l’under 14 ha sfidato in casa il Savona. Tutti i risultati delle partite sono stati molto positivi, però, aldilà dei risultati numerici sono la partecipazione del gruppo e la sinergia della squadra che rendono davvero la partita vincente.

Questo appena passato è stato il primo impegno stagionale per i ragazzi del Sanremo Rugby che hanno iniziato con grinta, entusiasmo e forte spirito di squadra una nuova ed entusiasmante stagione sportiva.

Da non dimenticare poi, a fine partita, il “terzo tempo” , l’immancabile appuntamento conviviale di incontro fra le squadre e le famiglie dei giovani atleti, un momento che coinvolge in amicizia e con una festosa merenda tutti i ragazzi che si sono sfidati poco prima sul campo. Il Sanremo Rugby ricorda a tutti che presso il campo di Pian di Poma a Sanremo sono iniziati gli allenamenti per tutti i bambini/e ragazzi/e dai 4 ai 16 anni, gli allenatori vi aspettano tutti i martedì ed i giovedì dalle 17.30 in avanti.

