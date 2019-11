A Sanremo il nuovo campus (didattico e sportivo) degli studenti sarà ospitato nel Mercato dei Fiori di Valle Armea nella zona esposta a sud, verso Bussana. Entro i primi due mesi del 2020 sarà completato il primo scaglione di 9-10 classi dell’istituto turistico e del professionale socio-sanitario Ruffini Aicardi. I primi a trasferirsi nella zona a sud del Mercato dei Fiori saranno gli allievi che ora sono stati ricollocati nelle scuole di Arma di Taggia e Levà. A seguire arriveranno gli studenti di Taggia, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

