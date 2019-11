A Sanremo a breve saranno 350 le telecamere di videosorveglianza, dato che spendendo 212 mila euro saranno aggiunti 109 nuovi dispositivi. In via Matteotti sarà montato un palo “super intelligente”, con illuminazione, videocamera, chiamata di emergenza, prese per ricaricare cellulari, Ipad, pc e bici elettriche. Lungo la ciclabile in 32 postazioni saranno sistemate 64 nuove telecamere, le altre in zone ancora scoperte. Genova ha 466 telecamere, ma ha 578 mila abitanti, Sanremo ha 55 mila residenti, come scrive Giorgio Giordano su “Il Secolo XIX”.

