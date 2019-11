Polemica a Sanremo per la chiusura, nel giorno dei defunti, del cimitero monumentale, per l’Allerta Meteo Gialla. “Cimitero chiuso per allerta meteo”: era scritto su un cartello sul cancello del cimitero, dove da anni, centinaia di tombe sono inagibili per problemi strutturali e, per questo, con l’allerta viene chiuso. Ma la protesta dei cittadini, anche visto che non stava piovendo, ha spinto il Comune ad aprire il camposanto. Le agenzie funebri lamentano anche l’impossibilità di completare le inumazioni per la chiusura dell’ufficio comunale che autorizza le sepolture.

