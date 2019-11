Questa mattina la Sanremese si è allenata a Pian di Poma in vista della gara di domani contro il Ghivizzano. Il match, valido per la decima giornata di andata del campionato di serie D, si giocherà allo stadio “Comunale” di Sanremo, con inizio alle ore 15.

Alla seduta ha partecipato regolarmente Loreto Lo Bosco che appare completamente recuperato dopo l’infortunio muscolare e che quindi, come da programma concordato con la staff medico, torna tra i disponibili. Non ce la fa invece Alessandro Manes. Il difensore non sarà della partita così come Simone Bregliano, squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata a Casale per somma di ammonizioni.

Al termine della seduta, Nicola Ascoli ha diramato l’elenco dei convocati.

PORTIERI: Caruso (’99), Morelli (’99).

DIFENSORI: Maggi (’01), Pici (’01), Gagliardini, Scarella (’01), Gerace (’00).

CENTROCAMPISTI: Bellanca (’00), Taddei, Spinosa, Demontis, Likaxhiu (’00), Fenati, Martini (’01).

ATTACCANTI: Colombi, Scalzi, Vitiello, Lo Bosco, Calderone (’01), Pellicanò (’02).

