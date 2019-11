La Stagione è solo agli inizi ma i judoka Sanremesi domenica 27 erano presenti al loro primo appuntamento partecipando al 7° Torneo di Judo città di Imperia.



Tutti gli atleti agonisti del Dojo, Cat. Es A/B, salendo a podio hanno portato la ASD Byakko Tai al 3° posto tra le società presenti.

Questo è il medagliere:

Categoria esordienti B 2005/2006; oro per Carbonetto Matteo nei 60kg, argento per Fusco Francesco 55 kg, bronzo per Marino Vittoria 57kg e Pulga Fabio nei 73kg.

Categoria esordienti A 2007; argento per Centola Federico kg 66 e un bronzo per Ragni Matteo nei 36kg.

Molto soddisfatto lo staff tecnico del Byakko Tai (De Michelis, Bernabè e Carbonetto) per la determinazione ed il livello tecnico dimostrati dagli atleti in tutte le gare.

Intanto gli allenamenti per gli agonisti continuano presso la Palestra del Solaro per preparare al meglio i prossimi appuntamenti.

Successivamente è stato il turno riservato alle classi pre-agonistiche al torneo ‘Memorial Mario Todde’ dove il Simposio Matuziano ha portato a casa un pregevole medagliere.

Per giovani atleti questi sono i piazzamenti:

Al terzo gradino del podio nella Categoria ragazzi, Robaldo Ludovico, Ranciaffi Alessio, Di Camillo Samuele e Cariddi Sara.

In categoria fanciulli, Bono Walter 1° classificato e Iuliano Nicolò 2° classificato.

Una particolare menzione per “l’esordiente” Fusco Francesco e per il “ragazzo” Di Camillo Samuele alla loro prima gara, entrambi hanno affrontato con decisione gli incontri e nonostante la poca esperienza hanno fatto un buon combattimento.

Anche per questa competizione i giovani atleti, accompagnati dal Maestro Luigi De Maria, hanno dato il loro meglio, mettendosi alla prova con i numerosi e preparati atleti delle altre società.

“Tutti gli incontri si sono svolti con grinta e correttezza, evidenziando le buone qualità sportive che fanno ben sperare per i prossimi appuntamenti” – ha commentato il Direttore tecnico M° De Maria e il Presidente Piero Ferlito.