Sono numerosi gli impegni che in questo week-end, 2 e 3 novembre, terranno sui campi le giovani leve della ASD Imperia. Di seguito tutti i giovani calciatori convocati dai rispettivi allenatori. Juniores Eccellenza Albenga – Imperia ore 17:30 campo “A.Riva” Albenga Caciò, Correale, Cucuzza, Negro, Di Cianni, De Matteis, Pallini, Carnabuci, Ercole, Poletti, Lo Sicco, Zeka, Pellegrino, Cosentino, Nastasi, Manitto. Allenatore Massimiliano Casella Juniores 2° liv. Imperia – Ventimiglia ore 17:00 campo “Prof. Aicardi” Pontedassio Comiotto, Marassi, De Luca, Di Leo, Giorgini, Pastorino, Dallocchio, Zanchi, Mela, Macaluso, Balbusso, Lamnica, Suarez, La Porta, Somà. Allenatore Roberto Manitto Allievi 2004 U16 Genova Calcio – Imperia ore 15:00 domenica 3 novembre campo “De Martini” Genova Baudo, Oltian, Guerra, Turan, Taliercio, Gandolfi, Llesmi, Gerbore, Morchio, Fatnassi, Zambruno, Giudice, Comiotto, Foraci, Ascheri, Zandonella, Ardissone, Puppo Allenatore: Modestino Feliciello, Andrea Moraglia

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta