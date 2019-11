Molto conosciuta in tutto il ponente ligure TOsca Collaciani aveva aperto l’hotel ristorante La Riserva a Castel D’Appio è morta oggi 1 Novembre. Alla famiglia le condoglianze di RIVIERAPRESS.it

