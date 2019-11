Correlati

Il sindaco Scullino e la sua Giunta replicano alle assurde accuse dell’ex sindaco. ll consigliere di opposizione Ioculano non si è ancora ripreso dalla sconfitta elettorale. In modo scorretto presenta un’interrogazione per capire qualcosa sui contributi possibili di euro 130.000 messi a disposizione dal Mise con il decreto crescita di luglio e contemporaneamente accusa l’amministrazione Scullino sui mass media di averli persi.I cittadini che hanno votato per Ioculano devono capire bene che lui è disposto ad affossare la città solo per il gusto di accusare, peraltro senza motivo, l’avversario politico. Perché non ha chiesto prima della scadenza del 31 ottobre a che punto erano i progetti per evitare di penalizzare i cittadini di Ventimiglia? Ioculano non pensa agli interessi generali, smentendo anche le sue dichiarazioni pubbliche. Pensa solo alla sua carriera politica, al suo arrivismo anche a scapito degli interessi generali della città. Faremo il lungo elenco dei progetti e delle opere approvate e iniziate, ante 31 ottobre.Abbiamo approvato 8 progetti per le scuole per prevenzione incendi e per efficientamento energetico con delibere di giunta comunale dal n. 158 al 165 di quest anno.Indicheremo nella sede istituzionale, il consiglio comunale, rispondendo all’interrogazione farsa di Ioculano, le Opere pubbliche per le quali il cui contributo è utilizzabile e cioè per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico, tra cui efficientamento dell’illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e abbattimento delle barriere architettoniche.