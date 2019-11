Sanremo è in lutto per la scomparsa, a causa di un infarto, Orlando Dall’Ava, noto pilota di rally e storico ristoratore a San Romolo. La famiglia di Orlando si trasferì nella città dei fiori dopo la prima guerra mondiale ed il padre, a partire dal 1950, diede vita al ristorante di San Romolo “Dall’Ava”, ora gestito da Davide, figlio di Orlando. Orlando iniziò la carriera nel mondo dei motori come collaudatore della Fiat, poi gareggiò nei rally tra il 1967 ed il 1977 e poi per decenni ha gestito il celebre ristorante a San Romolo.

Correlati