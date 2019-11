Quasi due ore di Camera di consiglio per la Corte Sportiva di Appello, riunita ad Alba dopo il reclamo dell’Araldica Castagnole Lanze contro la pronuncia del giudice sportivo. Reclamo rigettato (entro dieci giorni le motivazioni) e conferma del risultato della Gara3 di Cuneo: 11-10 a favore della Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno. La finale della Serie A Banca d’Alba-Moscone proseguirà con la Gara4 in programma sabato 2 novembre, alle 14, nello sferisterio di Canale. L’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto è avanti 2-1 nella serie, avendo vinto Gara1 a Castagnole delle Lanze per 11-6 e Gara2 ad Alba per 11-7.

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Finale Gara4

Sabato 2 novembre ore 14 a Canale:

Araldica Castagnole Lanze-Torfit Langhe e Roero Canalese

Arbitri: Marco Vergani, Andrea Ferracin e Massimo Chiesa

