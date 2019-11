Il Procuratore di Imperia, Alberto Lari, ha chiesto al tribunale collegiale la condanna a 2 anni di carcere per falso e complicità in abuso d’ufficio per Gianfranco Cabiddu, marito dell’ex procuratore di Imperia, Giuseppa Geremia (nella foto), ora trasferita a Genova. La richiesta è relativa al caso del ritardo nel sospendere la patente a Cabiddu, in seguito ad infrazioni commesse nel 2014 in Sardegna. Per David Egidi, ex Comandante dei Carabinieri di Imperia, accusato di abuso d’ufficio, è stata chiesta una condanna ad un anno e mezzo, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

