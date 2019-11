Questo pomeriggio due coppie hanno “perso” i figli di 10 e 13 anni sul promontorio di Portofino, in zona Nozzarego. I genitori hanno chiamato i vigili del fuoco perché non trovavano più i bambini. Sono così partite le ricerche. Dopo un’ora e mezza familiari e soccorritori hanno scoperto che i due si erano già diretti all’auto e stavano aspettando i genitori.

