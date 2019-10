Dopo una breve introduzione e presentazione da parte del Sindaco Scullino, del Dirigente scolastico Dott.ssa Costanza e dei Rappresentanti dello Sponsor, Verranno distribuite le borracce agli alunni presenti in rappresentanza dell’intero plesso.

Dopo una breve introduzione e presentazione da parte del Sindaco Scullino, del Dirigente scolastico Dott.ssa Barile e dei Rappresentanti dello Sponsor, verranno distribuite le borracce agli alunni presenti in rappresentanza dell’intero plesso.

Comprensivo n.1 Biancheri – Via Roma – Aula Magna

EVENTI IN PROGRAMMA IL 7 NOVEMBRE A VENTIMIGLIA