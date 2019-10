Il Corpo di Polizia Municipale di Sanremo informa che sono sospese le rimozioni per i lavaggi delle strade:

quarto tratto di via Galilei (previste la sera di venerdì 1° novembre)

lato levante di via Martiri (previste la mattina di domenica 3 novembre)

I lavaggi riprenderanno regolarmente lunedì 4 novembre.

