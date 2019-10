Raffaella Paita, componente di “Italia Viva” in Commissione Trasporti alla Camera, a proposito delle domande poste all’ad di Rete Ferroviaria Italiana Maurizio Gentile, durante un’audizione in commissione Trasporti alla Camera sullo stato di attuazione degli investimenti in corso e programmati, ha dichiarato: “Sulla questione del raddoppio ferroviario del Ponente, c’è una positiva novità: nell’aggiornamento del contratto di Rfi ci saranno 10 milioni per aggiornamento progettuale e nel 2021 potrebbe essere avviato iter finanziamento opera. Qualcosa si muove grazie al pungolo costante di Italia viva in riferimento agli investimenti infrastrutturali del Paese per crescere”.

