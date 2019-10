Gli investigatori francesi hanno inviato un fascicolo di 70 pagine alla Procura di Roma che indaga sulla morte del 18enne ventimigliese Alessio Vinci, trovato senza vita a Parigi ai piedi di una gru alta 50 metri, per istigazione al suicidio. Nel sangue del giovane è stato trovato un anticoagulante, in dosi terapeutiche, ma Alessio non ne faceva uso e non risulta alcune prescrizione media a suo nome per quel medicinale. Il 18enne aveva oltretutto prenotato l’albergo a Parigi ben 10 giorni di arrivare nella capitale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

