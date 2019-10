Si è tenuta il 30 ottobre in Prefettura ad Imperia, la consueta riunione della Conferenza Provinciale Permanente – III Sezione – Territorio Ambiente e Infrastutture , dedicata all’esame delle criticità rilevate sul territorio provinciale sotto il profilo della prevenzione del rischio idrogeologico, con particolare riferimento alla situazione dei corsi d’acqua.

Nel corso della riunione sono stati illustrati, da parte della Capitaneria di Porto, del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e del Gruppo Carabinieri Forestale, anche attraverso l’ausilio slides, gli esiti delle verifiche sui corsi d’acqua effettuate, rispettivamente, sulla situazione alla foce, sul deflusso nei bacini idrici e sui versanti interessati a monte da movimenti franosi, all’inizio del periodo autunnale.

I Sindaci sono stati sensibilizzati, pur nella consapevolezza della attuale scarsità di risorse, sulla necessità di assicurare la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, anche attraverso periodiche operazioni di pulizia degli alvei, a tutela della pubblica e privata incolumità.

Le difficoltà operative rappresentate da alcuni amministratori locali sono state oggetto di analisi, da parte dei rappresentanti degli Enti competenti, volte alla ricerca di soluzioni alle problematiche via via rappresentate.

La Regione ha informato sull’assegnazione di fondi per le situazioni segnalate dai Sindaci.

