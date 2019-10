Le ragazze del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, si aggiudicano il derby contro l’Imperia.

Ieri sera le biancorosse hanno vinto al campo ‘Salvo’ la partita valida per la Supercoppa calcio a 5 femminile Principato di Seborga. La squadra femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia si è imposta per 5-3 grazie ai due gol di Cerato, alle due reti di Lecce e al gol di Lercari.

Le biancorosse torneranno in campo il 5 novembre alle 21 per affrontare il Priamar allo ‘Zaccari’ a Camporosso.

