Ore 14.30 – Giardini del Palazzo del Parco – Raduno e formazione Corteo con partenza alle ore 14.45. Ore 15.00 – Chiesa parrocchiale dell’Immacolata Concezione Terrasanta – Santa Messa in suffragio di tutti i Caduti. Ore 16.00 – Deposizione Corona al Monumento ai Caduti

a seguire deposizione fiori al campo militare (cimitero), e alla lapide in ricordo dei Caduti nelle missioni di pace (anfiteatro del tennis).

FRAZIONE SASSO Ore 8.00 – Deposizione Corona al Monumento ai Caduti e Benedizione in suffragio dei Caduti.

FRAZIONE BORGHETTO SAN NICOLO’ Ore 8.00 – Deposizione Fiori alla Lapide dei Caduti e Benedizione in suffragio dei Caduti.

A Bordighera, in occasione della celebrazione del 4 Novembre, la Cittadinanza è cordialmente invitata a prendere parte alla manifestazione che si svolgerà lunedi’ 4 novembre con il seguente programma

