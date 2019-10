Sono in corso verifiche tra i finalisti di “Area Sanremo” per capire se i brani presentati dai concorrenti qualificati, siano davvero degli inediti. Sarebbero arrivate segnalazioni relative a pubblicazioni su internet. Gli organizzatori hanno, intanto, disinnescato la polemica relativa al fatto che i cantanti Cordio e Francesca Meola nel 2018 avevano partecipato a “Sanremo Giovani”, sottolineando che il regolamento prevede l’inammissibilità per chi ha partecipato al Festival e “Sanremo Giovani” si era svolto in un’altra data ed in un altro luogo, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

