Un controllo di Polizia, effettuato nella giornata di ieri a Ventimiglia a bordo del treno Thello 139 proveniente da Nizza e diretto a Milano, è stato fatale per un cittadino albanese appena giunto in Italia. La Polizia Ferroviaria, approfittando della sosta del convoglio in quella stazione, ha effettuato alcuni controlli ai viaggiatori presenti a bordo treno e dagli accertamenti successivi è emerso a carico dell’uomo un provvedimento di ripristino di un Ordine di Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Messina nel dicembre del 2017 per il reato di rapina. Il cittadino albanese dovendo scontare una pena di un anno e 10 mesi, è stato arrestato e condotto alla Casa Circondariale di Sanremo Valle Armea.

