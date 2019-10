Fabio Fognini ha perso contro il canadese Denis Shapovalov al torneo di Parigi-Bercy, ultimo Atp 1000 dell’anno, ed ha visto definitivamente sfumare la possibilità di conquistare i punti necessari per accedere alle Finals 2019 a Londra. Fognini ha perso per 6-3 3-6 3-6 e torna a casa dopo aver accarezzato il sogno di giocare a fine anno con i migliori tennisti del mondo.

