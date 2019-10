Stamani un tamponamento tra cinque auto ha bloccato per oltre un’ora l’autostrada A10 tra Varazze e Celle Ligure. Due le persone ferite, entrambe portate in codice giallo all’ospedale di Savona. L’incidente ha dato origine a code e rallentamenti sino a 2 km.

Due le persone ferite, entrambe portate in codice giallo all’ospedale di Savona