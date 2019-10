Nel recupero dell’ottava giornata del girone A di serie D, al termine del primo tempo la Sanremese sta vincendo 1-0 al “Comunale” con il Borgosesia grazie ad una rete realizzata da Gagliardini al 43′ sugli sviluppi di un corner. I matuziani in precedenza avevano sfiorato la rete in quattro occasioni, prima con Scalzi, poi con Pici, quindi con Spinosa ed infine con Colombi. I piemontesi nel finale della prima frazione avevano, invece, colpito un palo con Muzzi.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per il suo funzionamento e per raccogliere statistiche sul suo utilizzo. Clicca su Accetta per consentire l'uso dei cookie da parte del sito. Leggi l'informativa completa. Accetta