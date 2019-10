La Sanremese vince per 1-0 (con gol decisivo di Gagliardini al 44′ del primo tempo) il recupero dell’ottava giornata di andata in serie D e sale al quarto posto in classifica con 15 punti alla pari di Caronnese, Casale e Real Forte Querceta. I matuziani sono ora a 2 punti dalla capolista Fezzanese. Domenica 3 novembre al “Comunale” arriveranno i toscani del Ghivizzano, domenica 10 altro match casalingo con il Ligorna.

