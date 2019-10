Dal 1° al 3 novembre, nel periodo di Ognissanti-Halloween, il Comune e la Pro Loco di Rezzo vi invitano alla prima edizione di “Vivi la Valle: un week-end alla scoperta della Valle della Giara”, per vivere appieno i colori e la magia dell’autunno fra i suggestivi borghi di Rezzo, Lavina e Cènova.

Moltissime saranno le tematiche coinvolte nella manifestazione: l’arte e la fotografia, lo sport, la cultura. Ecco i dettagli più interessanti del programma:

Arte & creatività: le foglie che parlano e le ombre del bosco

Sino a domenica mattina 3 novembre sarà possibile seguire il “Sentiero dei Tieri” che collega la frazione di Lavina alla Località Ponte della Cianca di Rezzo, alla scoperta delle Foglie che Parlano: l’artista finlandese Arja-Riitta Ihalainen ha dipinto foglie su alluminio inserite, un po’ nascoste, tra la vegetazione della passeggiata. Sempre a Lavina, domenica mattina, Arja-Riitta sarà disponibile sotto le Logge per mostrare i suoi capolavori e raccontare l’origine delle sue creazioni.

Sport

A Rezzo sarà possibile provare e noleggiare e-bike presso il nuovo punto “Rezzo Outdoor” https://www.facebook.com/RezzoOutdoor-2248699648732244/).

Cultura

Domenica 3 novembre dalle 10 alle 12, previa prenotazione, si potranno effettuare visite guidate al Santuario di Rezzo con il suo ciclo di affreschi e al Museo della Pietra di Cènova (info e prenotazioni: 338 1461923 dopo le ore 19, oppure rezzo.turismoecultura@gmail.com – entro e non oltre il 31 ottobre).

Fotografia

Nei tre giorni della manifestazione sarà possibile partecipare anche al contest fotografico per smartphone “Clicca la Valle della Giara”: 1 smartphone, 3 giorni, 4 categorie, mille angoli ad attendere i partecipanti e la loro creatività.

La partecipazione al Contest è gratuita e l’iscrizione avviene automaticamente con l’invio della prima foto. Le immagini dovranno essere realizzate esclusivamente con cellulari e solo sul territorio comunale di Rezzo/Valle della Giara, nel periodo 1/11/2019-3/11/2019; il termine ultimo per l’invio delle foto è stabilito alle ore 12 di domenica 3 novembre 2019.

I partecipanti potranno inviare un massimo di 4 scatti, uno per ciascuna delle seguenti categorie:

Il Bosco e le foglie

I borghi

Le pietre

L’Acqua

Gli scatti dovranno essere inviati via Whatsapp al numero di telefono 320 0133468, corredati di didascalia e nominativo dell’autore. Premiazione domenica 3 novembre alle ore 15 presso la sede della Pro Loco di Rezzo.