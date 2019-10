Sabato 2 novembre si terrà la Cerimonia d’Onore ai Caduti di tutte le guerre nei Cimiteri di Oneglia e Porto Maurizio. Il programma prevede:

Ore 10 – Cimitero di Oneglia;

Ore 10.30 – Breve sosta davanti al Monumento ai Caduti di Viale Matteotti;

Ore 10.45 – Cimitero di Porto Maurizio.

Mazzetti di fiori saranno deposti sui cancelli dei cimiteri di tutte le frazioni.

Per quanto riguarda le Celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate del prossimo 4 novembre, l’appuntamento per la cerimonia ufficiale è in Piazza della Vittoria a Imperia alle ore 10.30. In caso di maltempo la cerimonia si svolgerà nel Palazzo Comunale.

Correlati