Ad Albenga un minorenne che aveva compiuto una ‘spaccata’ in un negozio di telefonia in centro è stato arrestato da Carabinieri e Polizia Municipale. Poco dopo il furto alcuni sono stati notati mentre salivano su un bus della Rt diretto a Finale Ligure. Il mezzo è stato fermato e i ragazzi bloccati. Uno tra loro, trovato in possesso di 100 grammi di hashish, davanti alle contestazioni ha confessato. Ora è in un centro di prima accoglienza di Genova. Gli altri ragazzi, tutti minori, sono stati riconsegnati alle famiglie.

