Il settore femminile del Don Bosco Vallecrosia Intemelia, affiliato al Torino Fc Academy, in questi giorni è impegnato su diversi fronti.

Questa sera, alle 21, le ragazze biancorosse giocheranno contro l’Imperia al campo ‘Salvo’ per la Supercoppa calcio a 5 femminile Principato di Seborga, mentre il 5 novembre alle 21 dovranno affrontare il Priamar al campo ‘Zaccari’.

Sabato 2 novembre alle 16.45 a Genova la Juniores femminile dovrà vedersela contro Football Genova Calcio.

Domenica 3 novembre, invece, alle 17 la squadra Eccellenza femminile, dopo il grande debutto casalingo di domenica, affronterà nuovamente l’Alassio, questa volta fuori casa. Il 6 novembre le ragazze recupereranno alle 21 la partita con il Vado, che era stata rinviata a causa dell’allerta meteo.

«Le ragazze sono brave e ci stanno dando soddisfazioni – fa sapere la società – Crediamo molto nel progetto femminile perciò speriamo in una buona stagione».

