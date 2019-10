La giunta regionale ha approvato la legge sul lavoro frontalieri.

La prima regione a riconoscere il lavoro di chi ogni giorno si reca all’estero a lavorare.

Sono più di dieci anni che l’associazione frontalieri autonomi intemeli si batte per avere una legge specifica sui lavoratori frontalieri.

Oggi con enorme soddisfazione finalmente questa buona notizia.

Un testo che abbiamo contribuito a scrivere e che oltre a essere un riconoscimento allo status dei lavoratori frontalier i entra anche nel concreto con finanziamenti mirati alla categoria.

Un lavoro, lungo, ma che alla fine porterà benefici a tutta la categoria.

Un ringraziamento al Presidente Giovanni Toti e all’assessore Marco Scajola che ha fortemente voluto questa legge.

Voglio ringraziare anche una persona che non c’è più. Il primo a credere a questa legge più di dieci anni fa, è stato il consulente della nostra associazione, Renato Pilade.

Un grande ringraziamento anche ai tecnici che hanno contribuito lavorando insieme in regione a Genova.

I membri del fai: Maurizio Morabito che ha lavorato insieme al sottoscritto a Genova, il presidente della FAI Santo Fortugno e il vice presidente Roberto Lacchin che hanno partecipato alla stesura e le modifiche del testo.





Roberto Parodi

Segr. Frontalieri Autonomi Intemeli

Membro consulta Regionale politiche transfrontaliere