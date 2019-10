La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un uomo di nazionalità algerina resosi protagonista di un borseggio nel pieno del pomeriggio nei pressi del centro commerciale di Roverino.

Lo straniero riusciva a sfilare il telefono cellulare, uno smartphone di ultima generazione, dalla tasca posteriore dei pantaloni di un ragazzo di 12 anni, il quale non si avvedeva di nulla. A poca distanza, tuttavia, vi era la madre del ragazzo la quale, accortasi della manovra dello straniero, iniziava subito ad urlare e chiedere aiuto.

L’uomo, vistosi scoperto, restituiva immediatamente il maltolto e si dava alla fuga.

Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di P.S. intervenivano con grande rapidità e riuscivano ad intercettare, poco distante, l’individuo descritto dalla madre del 12enne. Il ladro non negava l’episodio ma tentava di tirarsi fuori dai guai asserendo di aver trovato il telefono a terra sul marciapiede e di averlo restituito al proprietario. La sua versione, tuttavia, veniva contraddetta dalla vittima e da sua madre che aveva assistito al fatto.

Accompagnato negli uffici di polizia, l’uomo affermava di essere minorenne ma i successivi controlli dattiloscopici smentivano e consegnavano ai poliziotti una risultanza differente. Lo straniero, pertanto, veniva indagato in stato di libertà per furto aggravato e false attestazioni sulla propria identità personale.

