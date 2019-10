Il Sindaco di Vallecrosia Armando Biasi ha indetto una nuova assemblea pubblica mercoledì 30 ottobre alle 18:30 sul tema “Parliamo di sanità… in provincia di Imperia una nuova risposta per demenze e alzheimer”

Mercoledì 30 ottobre alle 18.30, presso la Sala Polivalente Comunale, il Sindaco Armando Biasi ha indetto un’assemblea pubblica sul tema: “Parliamo di sanità… in provincia di Imperia una nuova risposta per demenze e alzheimer”. L’assemblea pubblica è uno degli strumenti utilizzati dall’Amministrazione Biasi, con cadenza mensile, per la trasparenza amministrativa.

L’incontro su questo delicato tema, è stato organizzato, quale risposta all’appello dell’Assessore Regionale Sonia Viale, che ha richiesto collaborazione da parte di Sindaci ed Assessori ai Servizi Sociali dei singoli Comuni, nell’attività divulgativa e di supporto del nuovo servizio erogato a supporto di malati di demenze ed alzheimer.

All’incontro saranno presenti il Direttore Socio Sanitario dell’ASL1 e la Dottoressa Pelosi, Psicologa del centro di disturbi cognitivi e demenze dell’ASL1.

Il Vicesindaco Marilena Piardi: “Abbiamo organizzato questo evento divulgativo a seguito dell’appello dell’Assessore Regionale Sonia Viale, in quanto la nostra Amministrazione ritiene che il supporto ai malati di demenza e alzheimer sia un servizio fondamentale, soprattutto nel nostro distretto, dove la popolazione anziana è particolarmente numerosa ed i nuovi servizi erogati ai malati ed alle famiglie rappresentano una risposta concreta ad un bisogno particolarmente sentito. Invitiamo alla partecipazione i medici di base del distretto e gli amministratori locali degli altri Comuni”.

Correlati